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Emine Erdoğan'dan

Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 15:31
Emine Erdoğan, daha yaşanabilir ve müreffeh bir geleceğin sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebileceğini bildirdi.
Emine Erdoğan’dan koruyucu aile paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" paylaşımı
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