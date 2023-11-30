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Emine Erdoğan'dan Gazze’de kalıcı barış çağrısı! Dikkat çeken Filistin paylaşımı

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Giriş: 30.11.2023 09:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününde bir kez daha barış çağrısında bulundu. "Katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yeni doğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz." dedi.
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