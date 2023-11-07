07 Kasım 2023, Salı
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Emine Erdoğan'dan Gazze açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın gündeminde de Filistin'de yaşanan soykırım vardı. İsrail ordusunun bir milleti tarihten silmeye çalıştığını belirten Emine Erdoğan, kalıcı barış için mücadele ettiklerini söyledi.