Emine Erdoğan’dan Gazze açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın gündeminde de Filistin'de yaşanan soykırım vardı. İsrail ordusunun bir milleti tarihten silmeye çalıştığını belirten Emine Erdoğan, kalıcı barış için mücadele ettiklerini söyledi.