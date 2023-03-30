Emine Erdoğan'dan Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında BM Genel Kurulu Özel Oturumu'nda önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Oturumu'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan deprem nedeniyle diğer ülkelerden gelen destek için teşekkür ederken sıfır atık konusunda da önemli mesajlar verdi. Proje ile birlikte 4 milyon ton sera gazı salınımının önlendiğini söyleyen Erdoğan "Refah seviyesi yüksek ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için, toprağını, suyunu seferber ederken, kendi çocuklarını, yeterince besleyemeyen ülkelerin sorunlarına, sırt çeviremeyiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...