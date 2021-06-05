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Emine Erdoğan'dan çevre sorunlarına ilişkin özel açıklamalar: "Bu insanlık adına bir utanç tablosu"

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Giriş: 05.06.2021 10:20
Güncelleme:05.06.2021 10:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin çevre sorunlarıyla mücadele için gecesini gündüze katıyor. Şehir şehir gezerek doğada yaşanan felaketlerle tek tek ilgilenen Emine Erdoğan'ın çabası Birleşmiş Milletler'den büyük takdir topladı. Başta Sıfır Atık Projesi olmak üzere çok sayıda çevreci adımlara imza atan Erdoğan "Ne kadar hazin! Kirlilik yüzünden tamamıyla kaybolan canlı ve bitki türleri var. Bu insanlık adına bir utanç tablosu." diyerek yaşanan problemlere dikkat çekti.
Bu insanlık adına bir utanç tablosu
"Bu insanlık adına bir utanç tablosu"
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