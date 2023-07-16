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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

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Giriş: 16.07.2023 13:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır. Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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