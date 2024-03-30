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Emine Erdoğan'a Sıfır Atık teşekkürü! BM Genel Sekreteri: Vizyoner liderlik için teşekkür ediyorum

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 30.03.2024 21:25
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "30 mart uluslararası sıfır atık günü" etkinliğine video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık ile ilgili çalışmalarından övgüyle bahsetti.
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