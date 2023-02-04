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Emine Erdoğan’a Dr. Beck Ariterapi ödülü! Emine Erdoğan: Ödülü Türkiye adına aldım

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Giriş: 04.02.2023 09:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Uluslararası Apiterapi federasyonunca "Dr. Beck Apiterapi ödülü" takdim edildi. Emine Erdoğan ödülü Türkiye adına aldığını dile getirerek kendisine ödül takdim edenlere teşekkür etti.
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