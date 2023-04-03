03 Nisan 2023, Pazartesi
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Emine Erdoğan’a BM’de kurul başkanlığı teklifi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak New York'ta Sıfır Atık Zirvesi'ne katılmış, zirvenin özel oturumunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmişti. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisine sıfır atık danışma kurulu başkanlığı teklifinde bulunduğunu söyledi.