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Emine Erdoğan Türkmenistan’da el sanatları sergisini gezdi

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Giriş: 15.12.2022 14:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinde, Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi, yerel kıyafetlerin sergilendiği bir defileyi izledi.
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