30 Nisan 2022, Cumartesi
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Emine Erdoğan Sofra dergisine konuştu: Ata tohumuyla toprağın mirası korunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabını Sofra dergisine anlattı. "Türk mutfağı dünyaya lakıyıla tanıtılmıyor" diyen Emine Erdoğan, kitabın da bu fikirden hareketle doğduğunu söyledi. Emine Erdoğan kendi mutfağında pişirdiği yemekleri de anlattı.