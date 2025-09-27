Emine Erdoğan: Sıfır Atık dünyanın ortak değeri oldu

27 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 27.09.2025 12:58
Güncelleme:27.09.2025 13:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin 8’inci yıl dönümünde, projenin uluslararası boyut kazanarak tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer haline geldiğini vurguladı.
