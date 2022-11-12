14 Kasım 2022, Pazartesi
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Emine Erdoğan, Semerkant'ta Özbekistan'ın Renkleri Sergisi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant'ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mihriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı'nın eşi Aniko Levai ile Özbekistan'ın Renkleri sergisini ziyaret ettik. Eserler hakkında bilgi aldık." ifadelerine yer verdi.