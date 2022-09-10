10 Eylül 2022, Cumartesi
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Emine Erdoğan: Okul öncesi eğitim fırsat eşitliği sağlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Sarıyer'deki "Mehmet Tabanca Anaokulu" açılışına katıldı. Erdoğan, "Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır" dedi..