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Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi

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Giriş: 16.09.2023 11:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in kızı şahbaz ile  Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
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