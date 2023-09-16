Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in kızı şahbaz ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

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