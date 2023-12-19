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Emine Erdoğan Macaristan Parlamentosu’nu gezdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 09:22
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Parlamento Binası gezdi, binadaki Türkçe sesli rehber hizmetini kullanıma soktu. Erdoğan Türkiye'den Macaristan'a Motiflerin Dili Sergisini de ziyaret etti.
Emine Erdoğan Macaristan Parlamentosu’nu gezdi!
Emine Erdoğan Macaristan Parlamentosu’nu gezdi!
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