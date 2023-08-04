04 Ağustos 2023, Cuma
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Emine Erdoğan ilk kadın Amiral Gökçen Fırat'ı tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kadın Amiral Gökçen Fırat'ı tebrik etti. Erdoğan, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.