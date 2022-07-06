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Emine Erdoğan: ''İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çok boyutlu bir meseledir''

AA
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Giriş: 06.07.2022 11:18
Emine Erdoğan, çok boyutlu bir mesele olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin en çok, hak ve nesiller arası adalet boyutuyla ele alınması gerektiğini belirterek, "Böylelikle bizi başarıya götürecek en önemli aktör olan insanlığın vicdanını yeniden ayağa kaldırabiliriz." dedi.
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