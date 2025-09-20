20 Eylül 2025, Cumartesi

Emine Erdoğan Gazze bildirisine imza attı! Gazzeli çocuklar için çağrı
Emine Erdoğan Gazze bildirisine imza attı! Gazzeli çocuklar için çağrı

Emine Erdoğan Gazze bildirisine imza attı! Gazzeli çocuklar için çağrı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 09:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı. Emine Erdoğan, kriz bölgelerindeki çocuklara ve eğitim sistemlerine yönelik devam eden ihlallerin sonlanması acil eylem çağrısında bulundu.
