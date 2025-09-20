20 Eylül 2025, Cumartesi
Emine Erdoğan Gazze bildirisine imza attı! Gazzeli çocuklar için çağrı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı. Emine Erdoğan, kriz bölgelerindeki çocuklara ve eğitim sistemlerine yönelik devam eden ihlallerin sonlanması acil eylem çağrısında bulundu.