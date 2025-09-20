Emine Erdoğan Gazze bildirisine imza attı! Gazzeli çocuklar için çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı. Emine Erdoğan, kriz bölgelerindeki çocuklara ve eğitim sistemlerine yönelik devam eden ihlallerin sonlanması acil eylem çağrısında bulundu.

