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Emine Erdoğan, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi açılışını yaptı!

Emine Erdoğan, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi açılışını yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.12.2024 23:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Türk Telekom işbirliğinde yaptırılan merkezin açılış kurdelesini keserek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
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Emine Erdoğan, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi açılışını yaptı!
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