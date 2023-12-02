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Emine Erdoğan Dubai'de iklim elçisi gençlerle bir araya geldi: Adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmaz

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Giriş: 02.12.2023 12:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Expo City Dubai'de düzenlenen 'Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri' programında, iklim elçisi gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, toprakla ilişkisini hiç kaybetmemiş ülkelerin de sorumlusu olmadıkları iklim krizleriyle yüzleştiğini belirterek, "Başta Afrika olmak üzere, Asya ve Latin Amerika'yı da bu evrensel mücadeleye ikna etmek için adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır" dedi.
Emine Erdoğan iklim elçisi gençlerle bir araya geldi
Emine Erdoğan iklim elçisi gençlerle bir araya geldi
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