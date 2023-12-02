02 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emine Erdoğan Dubai'de iklim elçisi gençlerle bir araya geldi: Adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Expo City Dubai'de düzenlenen 'Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri' programında, iklim elçisi gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, toprakla ilişkisini hiç kaybetmemiş ülkelerin de sorumlusu olmadıkları iklim krizleriyle yüzleştiğini belirterek, "Başta Afrika olmak üzere, Asya ve Latin Amerika'yı da bu evrensel mücadeleye ikna etmek için adil bir iklim eylem planını hayata geçirmek kaçınılmazdır" dedi.