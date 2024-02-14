14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emine Erdoğan Duabi’deki programda konuştu: Geleceğe en önemli miras kalıcı bir barıştır

Emine Erdoğan Duabi’deki programda konuştu: Geleceğe en önemli miras kalıcı bir barıştır

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 12:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Dubai'de katıldığı bir programda Sıfır Atık projesine ilişkin konuştu. Türkiye'nin tüketim kültürüne karşı başlattığı projenin ancak hep birlikte çalışıldığında başarıya ulaşacağını vurguladı. Gelecek nesillere bırakılacak en iyi mirasın dünya genelinde sağlanmış kalıcı bir barış olacağının da altını çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte seralardaki hasarın boyutu
İşte seralardaki hasarın boyutu
Maden ocağında toprak kayması! Flaş açıklama
Maden ocağında toprak kayması! Flaş açıklama
Geleceğe en önemli miras kalıcı bir barıştır
"Geleceğe en önemli miras kalıcı bir barıştır"
AK Parti programına saldırıdan yeni görüntü!
AK Parti programına saldırıdan yeni görüntü!
CHP’li belediyeden engelli kadına görülmemiş eziyet
CHP'li belediyeden engelli kadına görülmemiş eziyet
MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Valilikten kritik uyarı: Sakın yaklaşmayın...
Valilikten kritik uyarı: Sakın yaklaşmayın...
CHP PM’de yaşananların perde arkası!
CHP PM'de yaşananların perde arkası!
Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyaret! Kahire Büyükelçisi A Haber’de
Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyaret! Kahire Büyükelçisi A Haber’de
Başkan Erdoğan bugün Mısır’da olacak
Başkan Erdoğan bugün Mısır'da olacak
Bu heyelan değil toprak patlaması
"Bu heyelan değil toprak patlaması"
İsrail’in Refah planı!
İsrail’in Refah planı!
Daha Fazla Video Göster