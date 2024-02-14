14 Şubat 2024, Çarşamba
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Emine Erdoğan Duabi’deki programda konuştu: Geleceğe en önemli miras kalıcı bir barıştır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Dubai'de katıldığı bir programda Sıfır Atık projesine ilişkin konuştu. Türkiye'nin tüketim kültürüne karşı başlattığı projenin ancak hep birlikte çalışıldığında başarıya ulaşacağını vurguladı. Gelecek nesillere bırakılacak en iyi mirasın dünya genelinde sağlanmış kalıcı bir barış olacağının da altını çizdi.