10 Ağustos 2023, Perşembe
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Emine Erdoğan büyükelçiler ve eşleri ile buluştu
Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile "Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı"nda buluştu. Türkiye'nin her daim dünyanın vicdanı olacağını dile getirdi. Erdoğan, "Yüzyılın Anıları" sergisinin, Türkiye'nin zenginliklerini ortaya koyduğunu söyledi.