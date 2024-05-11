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Emine Erdoğan anneleri ağırladı! Ellerini tuttu, öptü, sarıldı, dertlerine kulak verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 18:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, anneler günü vesilesiyle Devlet Konukevi’nde anneleri ağırladı. Filistinli annelerin evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruşun, direnişin ve barışın en somut örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, "yüreği yangın yeri olan Filistin’in güçlü kadınlarının acısını paylaşıyor, savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum" dedi.
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Emine Erdoğan anneleri ağırladı!
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