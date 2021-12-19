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Emine Erdoğan Afrikalı ''First Lady''ler ile bir araya geldi

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Giriş: 19.12.2021 13:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika'yla olan kadim dostluklarının karşılıklı çaba sayesinde tarih sayfalarında bir bahis olarak kalmadığını belirterek, "Tarihe kök salmış dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik." dedi.
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