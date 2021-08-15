Emin Pazarcı'dan A Haber canlı yayınında CHP'ye tepki! Acı olaylarda rant peşindeler

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında Batı ülkelerinin ve CHP'nin sosyal medya üzerinden başlattığı algı operasyonlarına tepki gösterdi. Ülkeyi karıştırmak için her türlü siyasi rantın peşinde koşulduğunu belirten Pazarcı, "Hukuki olarak adımlar atılmalı" dedi.