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Emin adımlarla enerjide tam bağımsız Türkiye! Abdülhamid Han gemisi göreve gidiyor! Bakan Bayraktar 'vira bismillah' diyerek duyurdu

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Giriş: 09.08.2023 20:33
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han birinci yıl dönümünde Akdeniz'de yeni görevine uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından geminin görüntülerini ve videosunu paylaşarak, "Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun” ifadelerini kullandı.
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