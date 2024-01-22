22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emekliye zam teklifi Meclis'e geliyor | Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

Emekliye zam teklifi Meclis'e geliyor | Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2024 09:58
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltiliyor. İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteği 2 yıl uzatılıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’in gözü Kılıçdaroğlu’nda!
Özgür Özel’in gözü Kılıçdaroğlu’nda!
Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?
Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?
Gözler AK Parti seçim beyannamesinde!
Gözler AK Parti seçim beyannamesinde!
22 araç yolda kaldı!
22 araç yolda kaldı!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Ankara’nın yavaş yılları bitecek
"Ankara'nın yavaş yılları bitecek"
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Türkiye’nin uzay yolculuğu nasıl başladı?
Türkiye’nin uzay yolculuğu nasıl başladı?
Peş peşe operasyon açıklaması!
Peş peşe operasyon açıklaması!
Nişanyan hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı!
Nişanyan hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı!
Yerli ilaç üretimiyle cari açık azalacak!
Yerli ilaç üretimiyle cari açık azalacak!
İYİ Parti’de “başkent” sıkıntısı!
İYİ Parti’de “başkent” sıkıntısı!
Daha Fazla Video Göster