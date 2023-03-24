24 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emekliye zam geldi mi? Bayram ikramiyesine zam oldu mu? Bayram ikramiyesi kaç para?
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Teklif 16 madde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan bayram ikramiyesinin 2 bin TL olduğunu açıkladı.