Emekliye zam geldi mi? Bayram ikramiyesine zam oldu mu? Bayram ikramiyesi kaç para?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Teklif 16 madde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan bayram ikramiyesinin 2 bin TL olduğunu açıkladı.

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