12 Ocak 2024, Cuma
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Emekliye ek zam, kira zam sınırı ve kıdem tazminatı! Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam görüşmeleri ilk Kabine toplantısında yapılır." bu sözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ait. Yılmaz, yakın zamanda düzenlemenin Meclis'e gönderileceğini söyledi. Ekonomideki tüm gerçekleşmelerin OVP ile uyumlu gittiğini söyleyen Yılmaz, "Yıllık enflasyonda belirgin düşüş yıl ortalarında görülmüş olacak" dedi. Cevdet Yılmaz'a yüzde 25'lik kira artış oranında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Yılmaz, "enflasyon düşerse kira artış oranı belirlemeye gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.