Emekliye 7 büyük destek! Emekli için hangi adımlar atılabilir? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Başkan Recep Teyyip Erdoğan, emekliler için yeni adımlar atılacağının sinyallerini verdi. Emeklilerle ilgili hangi adımlar atılabilir? Emeklinin alım gücü nasıl artırılabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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