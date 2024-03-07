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Emekliye 7 büyük destek! Emekli için hangi adımlar atılabilir? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Faruk Erdem
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 16:39
Başkan Recep Teyyip Erdoğan, emekliler için yeni adımlar atılacağının sinyallerini verdi. Emeklilerle ilgili hangi adımlar atılabilir? Emeklinin alım gücü nasıl artırılabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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