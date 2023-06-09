09 Haziran 2023, Cuma
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Emeklilik 2'li reformla değişiyor! Milyonlarca kişi için erken emekli olma umudu mu doğuyor?
Emeklilik sisteminde yeni reformlar geliyor. Esnaf 5 yıl erken emekli olacak. Yeni emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK primleri eşitlenecek. Farklı kurumlarda çalışanların 3,5 yıl kuralı kalkacak. Ev hanımlarına hem prim desteği hem de erken emeklilik hakkı doğacak. Peki ikili sitemin detayları neler? Milyonlar için erken emekli olma umudu mu doğdu? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.