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Emeklilere ek zam geliyor! Başkan Erdoğan rakamı duyuracak! Gözler Kabine toplantısında....

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 08:58
Emeklilerin merakla beklediği ve emeklilere ek zam konusunun görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda yapılacak değerlendirme sonrası belirlenen rakam TBMM'ye sunulacak. Kritik zirvede ayrıca fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele de ele alınacak. İşte detaylar...
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