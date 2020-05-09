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Emeklilere Bayram Müjdesi! / A Haber

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09.05.2020
Emeklilere Bayram Müjdesi! / A Haber Emeklilere Bayram Müjdesi! / A Haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi. SSK’lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber
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