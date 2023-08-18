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Emekliler için nasıl bir çalışma var?

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 10:30
Kamu çalışanları zam oranında hükümetle anlaşabilecek mi? CHP'de neler oluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu gündemin önemli başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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