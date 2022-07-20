Emekli vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş: Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'daki Kapalıçarşı'ya giden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Öztrak ve kurmaylarının yanına gelen emekli bir vatandaş, CHP'nin yürüttüğü politikalar üzerinden tepki gösterdi. Geçmişte hastanelerde ilaç ve yer bulamadıklarını ifade eden vatandaş, "Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Zamları iktidarın değil zenginlerin yaptığını vurgulayan vatandaş, "Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil." diyerek tepkisini sürdürdü.