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Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş: ABD’nin Sevilla haritası ile ilgili açıklamasının hiçbir önemi yok | Sevilla haritası nedir?

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Giriş: 24.09.2020 23:11
Güncelleme:24.09.2020 23:36
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, A Haber’de hafta içi her akşam yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Karataş, “ABD’nin Sevilla haritası ile ilgili açıklamasının hiçbir önemi yok” dedi. Pazartesi günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." mesajı verilmişti.

A Haber canlı yayınlanan Memleket Meselesi programına İzmir'den katılan Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili konuştu.

"ABD'NİN SEVİLLA HARİTASI AÇIKLAMASININ ÖNEMİ YOK"

ABD'nin Atina'daki farklı tarihlerdeki iki ABD Büyükçelisinin açıklamasına yer veren Beyazıt Karataş şöyle konuştu;

"Şuanda ABD'nin Atina'daki Büyükelçisi Yunanistan ile özellikle davam eden ve askeri boyutuyla beraber daha da ileri taşınan ikili işbirliği konusunda şöyle dedi; Yunanistan'ın Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki iddialarını desteklediğini belirtti. Yani şimdi bir ABD Büyükelçisi Yunanistan'da ülkenin iddialarının ABD tarafından desteklendiğini söyledikten sonra ABD'nin Sevilla haritası açıklaması benim için hiçbir önem taşımıyor"

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: ABD, SEVİLLA HARİTASININ HUKUKİ BİR ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNMEMEKTEDİR

Pazartesi günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." ifadeleri yer almıştı.


ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediğini bildirdi.

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Büyükelçilik, Twitter hesabından "Sevilla Haritası adlı harita ile ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır" notuyla bir açıklama paylaştı.

ABD'nin "prensip gereği" diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almadığı kaydedilen açıklamada, "Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı kaydedilerek, "Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılan bu harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 2004 yılında ilan ettiği MEB'in sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğunu öne sürüyor.

Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.

Türkiye, yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor. Yunanistan ve GKRY tarafından yıllardır her vesileyle "AB'nin Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları" olarak ön plana çıkarılan haritanın resmi bir hükmü olmadığı ve AB tarafından hazırlatılmadığı Birlik yetkilileri tarafından açıklanmışsa da AB'yle irtibatlı çeşitli kaynaklarda bu haritanın temel alındığı biliniyor.

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