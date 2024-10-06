06 Ekim 2024, Pazar
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Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İsrail’i kevgire çevirecek...
İsrail petrol tesislerini mi vuracak? İran Petrol Bakanı ana gaz arıtma ve iletim tesisini ziyaret etti. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan A Haber'de değerlendirdi. Arslan, "İran’ın çok önemli bir karşı hamlesi geldi. Hürmüz Boğazı’nı kapatırım dedi. Dünya farkında değil. Hürmüz Boğazı’nı kapatmak İran tehdididir. Petrol krizini patlatır. Aynı zamanda ABD güçlerini de tehlikeye atar. İsrail’i kevgire çevirecek nerede nasıl durulacağı belli olmayan bir savaşa davetiye çıkartıyor. Bu çok önemli. Hürmüz olgusu dünyanın bütün her şeyini felç edecek olgulardan bir tanesidir." dedi.