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Emekli maaşlarına iyileştirme olacak! Başkan Erdoğan: Bakanlara talimatı verdim

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Giriş: 06.07.2023 17:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Emekli maaşında iyileştirme olacak. Bakanlarımıza talimatı verdim” açıklamasında bulundu.
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Emekli maaşlarına iyileştirme
Emekli maaşlarına iyileştirme
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