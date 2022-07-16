Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş'tan çarpıcı iddia: F-16 krizi sonrası Türkiye Fransa'dan Rafale alabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Savunma sanayii alanında iş birliğinin de konuşulduğu görüşmeye ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, oldukça çarpıcı bir iddiada bulundu. Türkiye'nin ABD ile yaşadığı F-16 krizi nedeniyle farklı arayışlara başlamış olabileceğini vurgulayan Karakuş, "Türkiye, Rafale uçaklarını araştırmaya başladı diye düşünüyorum" dedi.