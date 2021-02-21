Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, terör örgütü PKK ile sınırlarımızda sürdürülen mücadele hakkında A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Meselenin İran ve Irak'ta olmadığını vurgulayan Karakuş, "Olay burada o değil! Olay nerede? Suriye’de… Türkiye’nin başına dert olacak yer Suriye’dir. ABD’nin hava hakimiyetinin olduğu yer. İki tane hava üssü kurdular jet harekatına müsait. Dün de İçişleri Bakanımız ‘15 bin tane doğrudan PKK’lı var’ dedi." şeklinde konuştu.

Türkiye, terör örgütü PKK ile mücadelede neler yapılmalı? Türkiye hangi hedeflere yönelmeli? Irak ve İran ile yapılan girişimler işe yarıyor mu? Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Gara harekatı bağlamında yaşanan süreci Canan Barlas ile Gündem'de değerlendirdi.

"TÜRKİYE GARA'YI, KANDİL'İ, SİNCAR'I VURUR"

Erdoğan Karakuş, "Bundan sonrası kolay bizim ırakta sorunumuz ne? Ne demek istiyoruz biz bugün Kuzey Irak'ın gözetliyoruz. Bizim Kuzey Irak'ta hava hakimiyetimiz var orada hiçbir sorunumuz yok İki sene önce bizimle ilişkileri kötü olan Irak, tutu bizi BM'ye şikayet etti. Ne dedi; 'Türkiye hava sahamızı ihlal ediyor' dedi. Fakat bugün görüyorsunuz Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Bugün Irak ile anlaşmalı vaziyette, Irak'ın kuzeyindeki bir kuruluşla anlaşmalı vaziyette bu harekatı yaptığımız için hava harekatımızı yapmamızda bir sıkıntımız yok. Hava hakimiyetimiz var, gözetlemede bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla ister Gara'yı, Kandil'i, Sincar'ı vururum (Türkiye) nereyi isterseniz vururum." ifadelerine yer verdi.

"OLAY BURADA O DEĞİL!"

Karakuş, "Sincar ile ilgili İran ile bir sıkıntımız var, orada İran kuvvetleri var. Onlara da zarar vermememiz lazım. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız, İran'ın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Yani Kuzey Irak'ta bundan sonra nereye istersek gideriz. Olay burada o değil!" şeklinde konuştu.

"MESELE İRAN VE IRAK'TA DEĞİL SURİYE'DE!"

Sorunun Suriye'de olduğuna vurgu yapan Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Türkiye'nin başına dert olacak yer Suriye'dir. ABD'nin hava hakimiyetinin olduğu yer. İki tane hava üssü kurdular jet harekatına müsait. Dün de İçişleri Bakanımız '15 bin tane doğrudan PKK'lı var' dedi." açıklamasında bulundu.

