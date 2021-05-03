Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli ikramiyelerinin hangi tarihlerde yatırılacağı açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında hesaplara geçecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.