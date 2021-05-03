03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2021 16:26
Güncelleme:03.05.2021 16:50
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli ikramiyelerinin hangi tarihlerde yatırılacağı açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında hesaplara geçecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.
Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar! AK Parti'den Yunanistan ve Rum Kesimi'nin hakaretlerine sert tepki!
Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar! AK Parti'den Yunanistan ve Rum Kesimi'nin hakaretlerine sert tepki!
Skandal parti sonrası flaş karar
Skandal parti sonrası flaş karar
18 yaş üstüne aşı ne zaman?
18 yaş üstüne aşı ne zaman?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Muafiyet belgesi nasıl alınır, kimler alabilir?
Muafiyet belgesi nasıl alınır, kimler alabilir?
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'da!
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'da!
Türk SİHA'larının başarısının sırrı ne? SİHA'lar nasıl etki uyandırdı?
Türk SİHA'larının başarısının sırrı ne? SİHA'lar nasıl etki uyandırdı?
Ulaştırma bakanı direksiyonda
Ulaştırma bakanı direksiyonda
Tam kapanma ne zaman bitecek?
Tam kapanma ne zaman bitecek?
Yoğun bakımlarda son durum ne?
Yoğun bakımlarda son durum ne?
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'ya gitti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Tedbirler etkisini gösterdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Tedbirler etkisini gösterdi
Daha Fazla Video Göster