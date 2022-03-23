23 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emekli amiraller suçlamaları reddetti! Darbe imalı bildiriye imza atmışlardı
Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Savunma yapan emekli amiraller, haklarındaki suçlamaları reddetti. Ankara 20. Ağır ceza mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Erol Adayener, Gürkan İnan, Hasan Nihat Doğan, Hayati Bilgiç, Haluk Sayın ve Tanzer Dinçer savunma yaptı. İddianamede, sanıklar hakkında ''devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma'' suçundan 12'şer yıl hapis cezası talep ediliyor.