Elon Musk’un Twitter ifşası sürüyor! FBI ve CIA’in baskısını gözler önüne serdi

Tesla ve Spacex'in CEO'su iş adamı Elon Musk, Twitter ile ilgili gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Twitter ifşalarının 9. dosyası da gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven ayrıntıları aktardı.

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