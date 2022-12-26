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Elon Musk’un Twitter ifşası sürüyor! FBI ve CIA’in baskısını gözler önüne serdi

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 16:30
Tesla ve Spacex'in CEO'su iş adamı Elon Musk, Twitter ile ilgili gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Twitter ifşalarının 9. dosyası da gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven ayrıntıları aktardı.
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