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Elon Musk'tan Filistin'e destek: Bunun için para kaybedersem de kaybederim

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Giriş: 22.11.2023 10:05
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sansürlemediği gerekçesiyle bazı şirketler, X platformundan reklamları geri çekti. Bu durum ve paylaşımları hakkında konuşan Elon Musk "Umurumda değil. Ben inandığım şeyleri söylüyorum. Bunun için para kaybedersem de kaybederim" dedi.
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