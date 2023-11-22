Elon Musk'tan Filistin'e destek: Bunun için para kaybedersem de kaybederim

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sansürlemediği gerekçesiyle bazı şirketler, X platformundan reklamları geri çekti. Bu durum ve paylaşımları hakkında konuşan Elon Musk "Umurumda değil. Ben inandığım şeyleri söylüyorum. Bunun için para kaybedersem de kaybederim" dedi.

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