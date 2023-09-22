Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'ın Tesla fabrikası teklifine olumlu yanıt: İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü. İkili arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken Başkan Erdoğan Musk'a Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kurmasını teklif etti. Gazeteci Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında Musk'ın Başkan Erdoğan'a verdiği yanıtı paylaşırken, Musk'ın "Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır” dediğini belirtti.