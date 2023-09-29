Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'a videolu yanıt: Teknofest'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

SpaceX ve X CEO’su Elon Musk’tan, Başkan Erdoğan’ın #Teknofest davetine videolu yanıt. Musk, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. Gelecek yıl Teknofest’e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.