29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'a videolu yanıt: Teknofest'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'a videolu yanıt: Teknofest'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2023 19:38
SpaceX ve X CEO’su Elon Musk’tan, Başkan Erdoğan’ın #Teknofest davetine videolu yanıt. Musk, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. Gelecek yıl Teknofest’e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Elon Musk’tan Başkan Erdoğan’a videolu yanıt
Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'a videolu yanıt
Bakan Mehmet Fatih Kacır A Haber’de!
Bakan Mehmet Fatih Kacır A Haber'de!
Muhalefetin gündemi CHP yandaşı Dündar’ı çıldırttı
Muhalefetin gündemi CHP yandaşı Dündar'ı çıldırttı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Doğal gaz patlamaları neden olur?
Doğal gaz patlamaları neden olur?
Spor Bakanlığınden Altın Portokal kararı!
Spor Bakanlığınden Altın Portokal kararı!
Diyarbakır’a 2 bin 100 yataklı yurt!
Diyarbakır'a 2 bin 100 yataklı yurt!
Bursa’da kentsel dönüşüm!
Bursa'da kentsel dönüşüm!
İP CHP’den hangi şehirleri istiyor?
İP CHP'den hangi şehirleri istiyor?
Sel sonrası seferberlik! İBB ortada yok
Sel sonrası seferberlik! İBB ortada yok
Başkan Erdoğan İzmir TEKNOFEST’te
Başkan Erdoğan İzmir TEKNOFEST'te
Kardeş ülkeden deprem konutu
Kardeş ülkeden deprem konutu
Daha Fazla Video Göster