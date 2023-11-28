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Elon Musk neden İsrail'e gitti?

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Giriş: 28.11.2023 10:46
ABD'li milyarder Elon Musk Gazze'ye yönelik destek açıklamaları sonrası sosyal medya üzerinden Yahudi karşıtlığı ile suçlandı. Gelişmeler sonrası İsrail'i ziyaret eden Musk, Netanyahu ile 7 Ekim'de çatışmaların yaşandığı bölgeyi gezdi. Hemen ardından ise Gazze'ye internet sağlama sözünden geri adım attı.
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