'Elmalı Davası' sonrası AK Parti harekete geçti! 4'ncü Yargı Paketiyle çocuk tacizcilerine asla izin verilmeyecek

Türkiye’yi derinden sarsan Elmalı davası, AK Parti’yi harekete geçirdi. 2 çocuğu istismar eden anne ve üvey babanın tahliye kararının şok etkisi yaratmasının ardından Meclis'te görüşülecek 4'ncü yargı paketine Elmalı Davası ayarı yapılması için adım atıldı. Tutuklama için gereken "somut delil" kriterinin paketten çıkartılması düşünülüyor. Detayları A Haber Tülay Ağaoğlu aktardı.