Elmalı davası hakkında yeni gelişme! İstismara uğrayan çocukların babaları konuştu: Doğum günü videolarını izlerken neler söylediler?

Türkiye’nin gündemine 'Elmalı davası' olarak gelen, Antalya Finike'de yaşanan 7 ve 10 yaşlarındaki kardeşlerin istismara uğraması iddiasıyla ilgili olarak babaları Gürhan G. konuştu. Şu an beklentisinin sadece sapkın insanların tutuklanıp çocuklarının kendisine geri verilmesinin olduğunu söyleyen Gürhan G. davanın bir an önce karara bağlanıp gündemden düşmesi gerektiğini ifade etti. Gürhan G. Eski eşinin doğum günü videolarını izlerken çocuklarıyla olan diyalogunu da paylaştı.